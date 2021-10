EUA diz que não participará de diálogos sobre o Afeganistão anunciados pela Rússia

AF Agence France-Presse

(crédito: Brendan Smialowski / AFP)

Os Estados Unidos disseram nesta segunda-feira (18) que não vão participar dos diálogos sobre o Afeganistão anunciados para a semana que vem pela Rússia e que também envolvem China e Paquistão.

"Esperamos participar deste fórum no futuro, mas não estamos em condições de participar esta semana", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

O enviado russo Zamir Kabulov anunciou na sexta-feira passada a realização de tais negociações envolvendo quatro nações em Moscou, antecipando que elas teriam como objetivo "elaborar uma posição comum sobre a mudança da situação no Afeganistão".

Rússia, China e Paquistão estão entre as nações mais envolvidas com o Talibã desde que os fundamentalistas islâmicos tomaram o poder no Afeganistão em agosto, durante a retirada dos Estados Unidos após 20 anos de guerra.

Os Estados Unidos têm incentivado as nações a não reconhecerem o governo do Talibã, na esperança de influenciar questões fundamentais, incluindo os direitos das mulheres e meninas.

Price não quis explicar os problemas logísticos que impediram os Estados Unidos de comparecer.

As negociações acontecem em meio a uma disputa cada vez mais intensa sobre o número de diplomatas que os Estados Unidos podem credenciar em Moscou, embora os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin tenham concordado em buscar cooperação em outras áreas sempre que possível.