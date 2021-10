Tiroteio em resort mexicano de Tulum deixa duas estrangeiras mortas

AF Agence France-Presse

(crédito: Cristiane Silva/EM/D.A Press - 13/1/16)

Duas mulheres estrangeiras morreram e três outras pessoas ficaram feridas em um tiroteio na noite de quarta-feira no restaurante de um resort em Tulum, no Caribe mexicano, informou a procuradoria regional nesta quinta-feira (21).



“Duas pessoas de origem estrangeira perderam a vida e outras três foram feridas por arma de fogo dentro de um estabelecimento”, disse a procuradoria do estado de Quintana Roo no Twitter. Uma delas "perdeu a vida no local e outra morreu no hospital".



Uma fonte da procuradoria informou à AFP que as mulheres mortas são de nacionalidade alemã e indiana e que dois dos feridos são alemães e outro é holandês.



De acordo com as primeiras investigações, o incidente foi produto de “um confronto a tiros entre grupos criminosos dedicados à venda de drogas”, acrescentou a instituição sem especificar a nacionalidade das vítimas.



O prefeito de Tulum, Marciano Dzul, disse à rede Milenio TV que as falecidas e os feridos não tinham relação com os criminosos e que foram vítimas do fogo cruzado.



Dzul reconheceu que Tulum vive uma onda de violência derivada dos confrontos entre traficantes de drogas e das extorsões dos comerciantes pelo crime organizado.



O prefeito esclareceu que as pessoas que morreram são mulheres e que já foi preso um indivíduo que supostamente seria um dos responsáveis pelo ocorrido.



Tulum é um dos destinos turísticos mais importantes do México, atraindo milhares de turistas estrangeiros todos os anos por suas ruínas de uma antiga cidade maia.



De acordo com dados oficiais, mais de 300 mil pessoas foram assassinadas no México desde que o governo federal lançou uma controversa operação militar antidrogas em dezembro de 2006.



A maioria dos assassinatos é atribuída a brigas entre gangues de criminosos.