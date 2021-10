Grupo misterioso resgata cães cercados por lavas de vulcão em La Palma

TM Thays Martins

(crédito: Twitter/ reprodução )

Um grupo misterioso resgatou seis cachorros que estavam cercados por lavas após a erupção do vulcão Cumpre Vieja em La Palma, nas Ilhas Canárias. O resgate foi assumido pelo grupo autodenominado "A Team" em um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (21/10). Com um cartaz, eles anunciaram que os animais estão bem. “Força, La Palma, os cachorros estão bem”, diz a mensagem. O grupo não revelou, no entanto, onde estão os animais.

Para fazer o resgate, os integrantes do grupo violaram a ordem das autoridades de não entrar no perímetro das zonas afetadas pelo vulcão.

A les xarxes tothom parla dels misteriosos desconeguts autoanomenats "Equipo A" que han rescatat els gossos atrapats per la lava a La Palma. Ho explica l'@AlexandraFosG



Torna a escoltar el podcast sencer aquí: https://t.co/8roExryy0p pic.twitter.com/G8rHlUXwYv — UA1 Lleida Ràdio - 104.5 FM (@Ua1FM) October 22, 2021

Os animais seriam resgatados pela Aerocamaras, uma empresa de drones. Mas quando eles chegaram lá, perceberam que os cães não estavam mais no local. Pelas imagens que eles fizeram, foi possível ver pegadas humanas onde os animais deveriam estar. A empresa estava preparando a operação de resgate há três dias e tinha uma permissão do Plano de Emergências Vulcânicas das Ilhas Canárias para executar a ação. Os drones têm a capacidade de levantar até 20 km e o resgate seria feito com redes. Uma operação inédita, que ainda não se sabia se daria certo.

"Encontramos pegadas, então sabíamos que alguém esteve ali. Vimos o vídeo, e vimos que é real, que as pegadas são reais. De uma maneira ou de outro, os cachorros estão fora", disse Jaime Pereira, executivo-chefe da empresa em coletiva de imprensa.

Os animais estavam presos desde a erupção do vulcão, em 19 de setembro, em um tanque e tinham sido alimentos por drones.

https://t.co/DURkqMcgZ0 difunde el vídeo de un dron que muestra a un gato atrapado en un estanque vacío y rodeado por la lava. Si no se puede rescatar al menos se le alimente por dron hasta que cese las emanaciones de lava del #VolcandeLaPalma #rescategatodelvolcan pic.twitter.com/ryNqUt1R8r — . • tu guía animable (@lealesorg) October 7, 2021

Vulcão

O Cumpre Vieja continua com atividade vulcânica ativa, um mês após o início das erupções. Mais de 7 mil pessoas foram evacuadas. A área destruída chega a 811,8 hectares. Quase dois mil edifícios foram destruídos. Ninguém morreu ou ficou ferido. Esta é a oitava erupção em La Palma.