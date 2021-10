Promessa de mudança

CB Correio Braziliense

Às vésperas da abertura da Conferência do Clima nas Nações Unidas, que começa no sábado em Glasgow, o maior produtor mundial de gases de efeito estufa anunciou que vai limitar a menos de 20% o uso de energias fósseis até 2060. A China, que chega à COP 26 em primeiro lugar no ranking das emissões líquidas — 10,17 bilhões de toneladas por ano —, publicou, ontem, um plano para alcançar neutralidade na poluição por carbono.

Segundo a agência oficial de notícias Xinhua, o presidente Xi Jinping deseja começar a reduzir as emissões poluentes até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono 30 anos depois. O documento também inclui o objetivo de que, até 2030, 25% da energia total consumida seja procedente de fontes renováveis. A expectativa é de que, em duas décadas, a quantidade de CO2 produzida por unidade do Produto Interno Bruto (PIB) na China registre uma queda de 65% em comparação a 2005.

Além disso, os geradores de energia eólica devem alcançar uma capacidade instalada superior a 1,2 bilhão de KW, segundo a agência de notícias. Em abril, Xi Jinping afirmou que o país controlaria de maneira rígida os projetos de centrais de energia elétrica que utilizam carvão e reduziria progressivamente o consumo desta matéria-prima. Em setembro, na Assembleia Geral da ONU, o presidente chinês também se comprometeu a parar de construir centrais carvoeiras no exterior.

As metas podem ser consideradas ambiciosas: fonte extremamente poluente, o carvão é responsável por 60% da produção de energia elétrica do país. E, em meio a uma escassez energética pelo aumento do preço desse material, apesar das promessas de redução, a China aumentou sua produção em 6%. Na semana passada, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas (NDRC) informou que em setembro foram autorizadas 53 minas, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção em 220 milhões de toneladas anuais.

Dependência

Apesar de sentir impactos ambientais e na saúde pública das mudanças climáticas, com níveis letais de poluição na Índia e ondas de calor extremo acompanhadas por incêndios na Austrália, a região Ásia-Pacífico é responsável por 75% do consumo global de carvão. As promessas da China e de outros países de avançar para a neutralidade de carbono aumentaram as esperanças de um futuro mais limpo, mas, de modo geral, essa parte do globo está engajada em uma transição energética para energias renováveis muito lentamente. “Estamos nos movendo muito mais devagar do que o impacto da mudança climática. Nosso tempo está acabando”, diz Tata Mustasya, encarregado de campanhas de energia para o Greenpeace Indonésia.

Cinco países asiáticos — China, Índia, Japão, Indonésia e Vietnã — respondem por 80% das usinas a carvão planejadas em todo mundo, de acordo com um relatório da Carbon Tracker. Os compromissos assumidos por esses países são considerados ainda muito fracos, já que as promessas de paralisar a construção e o financiamento de novas plantas não dizem respeito aos projetos em andamento, destacam os analistas. Os países ricos também deveriam fornecer mais assistência técnica e financeira para ajudar os mais pobres a fazer uma transição bem-sucedida, afirmam.

Esse desafio é ilustrado pela gigantesca usina elétrica a carvão de Suralaya, na ilha indonésia de Java, uma das maiores do sudeste da Ásia e que fornece eletricidade para 14 milhões de residências por ano. A Indonésia prometeu se tornar neutro em carbono em 2060 e parar de construir novas usinas movidas a carvão a partir de 2023, mas a planta em Suralaya está sendo expandida com um orçamento de US$ 3,5 bilhões.