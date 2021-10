Biden defende pacotes de gastos e alerta para impacto do clima na infraestrutura

AE Agência Estado

(crédito: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a defender seus pacotes de gastos e alertou para o impacto da mudança climática na infraestrutura do país. Durante um discurso na cidade de Kearny, em Nova Jersey, o chefe da Casa Branca também disse que é preciso investir em educação infantil para competir na "economia do século 21".

Em meio a impasses entre as diferentes alas do Partido Democrata sobre os pacotes fiscais, Biden tem rodado o país para fazer propaganda de sua agenda econômica, que está paralisada no Congresso.

Um ano antes das eleições legislativas de meio turno, quando a legenda governista pode perder maioria no Câmara dos Representantes e no Senado, Biden tem reunido eleitores para defender o pacote de investimentos em infraestrutura, com montante estimado em US$ 1 trilhão, e o plano de gastos sociais e ambientais, orçado em US$ 3,5 trilhões.

"Vamos investir para proteger nossa infraestrutura das mudanças climáticas", declarou o líder da Casa Branca no discurso.

Ao defender o pacote de US$ 3,5 trilhões, cujo montante provavelmente será reduzido para agradar democratas centristas, Biden disse que os gastos não vão elevar o déficit público. Membros do partido no Congresso e o próprio presidente esperam aumentar impostos sobre ganhos de capital e rendas elevadas para custear as despesas.

"Por boa parte do século 20, nós lideramos o mundo por uma boa margem, porque investimos nas pessoas, não só em pontes ou estradas", afirmou o Biden.

Ele disse que os EUA perderam espaço na economia global e disse que, nesse cenário, é preciso voltar a investir em capital humano.