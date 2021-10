BR-040: PRF recupera bebidas alcoólicas furtadas de distribuidora

CB Correio Braziliense

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último domingo (24/10), na BR-040, bebidas alcoólicas furtadas. De acordo com informações da PRF, a mercadoria, avaliada em quase R$ 1 milhão, era de uma distribuidora de bebidas no Riacho Fundo 1. O gerente do estabelecimento foi preso.

Os policiais estavam em patrulhamento na BR-040, quando receberam uma denúncia por meio da central telefônica da PRF (191), informando que bebidas alcoólicas, dentre elas whisky, vodka, gin, cerveja e energéticos, sendo carregadas em uma VW/Kombi, eram produtos de furto de uma distribuidora no DF.

Após a abordagem, o condutor do veículo informou que realizava um frete a pedido de um homem, que mais tarde foi identificado pela PRF como o gerente da distribuidora de bebidas. O condutor também informou que não tinha as notas fiscais dos produtos. A equipe da Polícia Rodoviária foi até a distribuidora de bebidas e realizou a condução do gerente da empresa apontado como responsável pelo esquema de furtos.

De acordo com a investigação preliminar realizada na distribuidora, o montante de mercadorias furtadas não se resume apenas a carga recuperada neste domingo, mas também a um valor de aproximadamente R$ 920 mil em bebidas e produtos agregados que foram furtadas em outros dias.

O condutor da Kombi e o gerente foram detidos e conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia (DP), do Gama, assim como a mercadoria apreendida.