Mulher descobre miçanga no nariz que enfiou quando era criança, há 20 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Hannah Hamilton/ arquivo )

Crianças, cuidado com o que colocam no nariz. Após quase 20 anos, uma mulher descobriu que ainda tem uma miçanga no nariz que enfiou quando tinha apenas sete anos. Ao portal inglês Metro, a americana Hannah Hamilton, 23 anos, contou que tem uma vaga lembrança de quando colocou o objeto dentro do nariz.

A descoberta de que a miçanga ainda estava lá ocorreu depois que ela teve uma infecção nasal. Ao fazer um exame, os médicos perceberam que tinha um objeto dentro da narina. " Tirar isso definitivamente doeu, mas não tanto quanto você pensaria, e foi apenas por alguns segundos", conta.

Filha de uma enfermeira, jovem ainda lembra que não contou para os pais que tinha enfiado o objeto no nariz. "Presumi que não era uma memória real, talvez algo que eu tivesse visto ou ouvido em um programa ou livro", disse.