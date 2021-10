Três crianças são encontradas convivendo com restos mortais do irmão

HD Helena Dornelas*

Segundo a policia local os irmãos viviam sozinhos a meses - (crédito: Reprodução)

No condado de Harris, no Texas, no último domingo (24/10), a polícia encontrou três crianças, de 15, 10 e 7 anos, vivendo sozinhas em um apartamento. Com eles, foram encontrados os restos mortais de uma quarta criança, de 9 anos, que está morta há mais de um ano.

De acordo com o xerife do condado, Ed Gonzales, as crianças estariam morando sozinhas há meses, aparentavam estar desnutridas e com lesões. As três foram encaminhadas para o hospital.

Segundo o jornal The Guardian, a polícia foi acionada pelo irmão mais velho, de 15 anos, que contou que estavam abandonados há meses e convivendo com o corpo em decomposição do irmão. Ao jornal, o xerife Gonzales disse que os jovens estavam em uma situação deplorável e que foi uma cena "muito perturbadora".

"Parece que eles estavam basicamente se virando sozinhos, o que é muito triste. O irmão mais velho estava fazendo o melhor que podia para cuidar dos outros", declarou Gonzales.

A polícia investiga se alguém eventualmente ia até o local prestar algum auxílio às crianças, já que ainda tinha comida no local. "A informações que obtivemos nos levam a acreditar que essa situação pode ter durado o ano inteiro ou mais. Precisamos de respostas, essas crianças merecem respostas", concluiu o xerife.

A mãe das crianças e seu namorado, não identificados, foram localizados, os dois prestaram depoimentos à polícia, mas foram liberados sem acusações. O Departamento de Homicídios disse que "as acusações ainda estão pendentes".

Os investigados ainda estão tentando rastrear o pai das crianças.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca