Chefe da diplomacia europeia inicia no Peru visita à América Latina

AF Agence France-Presse

(crédito: PASCAL ROSSIGNOL)

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, reuniu-se nesta segunda-feira (1), em Lima, com o chanceler peruano, Oscar Maúrta, no início de uma visita à América Latina que também o levará ao Brasil.



"O Alto Representante da União Europeia @JosepBorrellF iniciou sua visita oficial ao Peru, sendo recebido pelo Chanceler Oscar Maúrtua no Palácio de Torre Tagle", tuitou a chancelaria peruana.



A visita de dois dias de Borrell ao Peru busca fortalecer os laços políticos, econômicos e de cooperação, segundo um comunicado do seu gabinete.



"Trocamos visões sobre relações bilaterais, comércio e economia, mudanças climáticas, pandemia e agenda social. Queremos consolidar e aprofundar as relações UE-Peru", tuitou Borrell após o fim de sua reunião de duas horas na chancelaria.



Borrell se reunirá e almoçará nesta terça-feira com o presidente Pedro Castillo no palácio do governo, segundo a agenda da UE.



O líder da União Europeia (UE) se reunirá, ainda, com a presidente do Congresso, Maria del Carmen Alva, e representantes da sociedade civil.



O Peru mantém com a UE o Acordo Comercial Multipartes e o Acordo sobre Isenção de Visto Schengen, que permite aos peruanos ingressar sem visto em 30 países da Europa por 90 dias.



Em sua primeira visita à América Latina desde que assumiu a política externa da UE, em 2019, Borrell seguirá na quarta-feira para o Brasil.



Primeiro, vai se reunir com representantes do setor privado em São Paulo e na quinta-feira vai se encontrar em Brasília com o chanceler Carlos Alberto Franco França, com o ministro da Defesa, Braga Netto e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segundo comunicado de seu gabinete.



Também visitará projetos financiados pela UE que apoiam o empoderamento das mulheres, assim como o centro de boas-vindas da Acnur para refugiados venezuelanos em Brasília.