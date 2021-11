Votação da Câmara dos EUA sobre pacote social de Biden é adiada

AF Agence France-Presse

(crédito: Timothy A. Clary/ Pool/ Getty Images/ AFP)

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, adiou nesta sexta-feira (5) os planos de aprovar uma enorme expansão da rede de bem-estar social que está no centro da agenda interna de US$ 3 trilhões do presidente Joe Biden, após uma revolta de legisladores moderados.



Pelosi disse que avançaria com uma votação sobre a segunda metade do plano econômico de Biden - um pacote de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão - apesar da oposição de esquerda também colocá-lo em terreno instável.



"Esperávamos poder discutir os dois projetos hoje. Alguns membros querem mais esclarecimentos (...) de que (o projeto) está totalmente pago e honramos esse pedido", explicou Pelosi a repórteres, apontando que uma avaliação independente de seus impactos econômicos deve estar disponível dentro de cerca de uma semana.