Prefeito eleito de NY afirma que receberá primeiros salários no cargo em bitcoin

AE Agência Estado

(crédito: TIMOTHY A. CLARY)

O prefeito eleito de Nova York, Eric Adams, afirmou nesta quinta-feira, 4, que irá receber seus três primeiros salários no cargo em bitcoin. Em seu Twitter, o democrata escreveu ainda que a maior cidade dos Estados Unidos "será o centro da indústria de criptomoedas" e de outros setores inovadores e de rápido crescimento.

As declarações vieram em uma interação na rede social com o prefeito de Miami, Francis Suarez. Em um questionamento de um investidor sobre quem seria o primeiro líder americano a receber pagamentos com o ativo, Suárez respondeu que seu próximo salário seria totalmente em bitcoin, no que foi rebatido pelo nova-iorquino. O prefeito de Miami replicou a afirmação, congratulando Adams pela eleição e dizendo que aguarda por uma "competição amigável para fazer de nossas respectivas cidades uma capital" para os criptoativos.