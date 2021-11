Governo Bolsonaro divulga nota lamentando morte de Marília Mendonça

PG Pedro Grigori

(crédito: Instagram/Reprodução)

A Secretaria Especial de Cultura divulgou uma nota lamentando a morte da cantora Marília Mendonça. Pelo Twitter, a pasta reforçou que Marília "deixa um legado para a música regional brasileira e cultura do Brasil".

#Luto

É com imenso pesar, que lamentamos a morte da cantora Marília Mendonça, de toda a tripulação e passageiros. A cantora nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do sertanejo em 2016, com sucessos como “Infiel” e “Eu sei de cor”. + pic.twitter.com/tc5tmKkpQP — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) November 5, 2021





Antes, era compositora de sucessos do sertanejo.

Marília Mendonça deixa um legado para a música regional brasileira e cultura do Brasil. Certamente não será esquecida. + — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) November 5, 2021

Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, "cantora do mundo". #EquipeSecult — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) November 5, 2021

Marília viajava para Caratinga, onde ela faria um show nesta sexta-feira (5/11). A cantora se apresentaria ainda em Ouro Branco neste final de semana. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte da artista por volta das 17h45 desta sexta-feira (5/11). Além dela, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor, Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto. Todos morreram.

A assessoria de imprensa da cantora confirmou a morte de Marília e de todos os tripulantes. "Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", disse em nota.