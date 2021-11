Horas antes de morrer, Marília Mendonça lançou música em homenagem aos fãs

RN Ronayre Nunes

Em vários stories, Marília Mendonça esbanjou felicidade divulgando a nova música - (crédito: Reprodução/Instagram)

Poucas horas antes de morrer em um acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5/11), a cantora Marília Mendonça trabalhava na divulgação do clipe de uma nova música, a faixa Fã clube. Pelas redes sociais, a sertaneja esbanjava felicidade com a nova canção — gravada em parceria com Maiara e Maraisa —, vários stories foram gravados dedicados à música.



Como a própria Marília explicou, além de ser uma faixa que conta a história de um “amor que deu certo”, Fã clube também era uma canção dedicada aos fãs da sertaneja. Para celebrar os seguidores, Marília chegou a ligar para alguns participantes de fãs clubes dedicados a cantora.

“Para quem fala que Marília Mendonça não tem música de amores que dão certo, está aí”, brincou Marília. Antes de telefonar para os fãs, a artista ainda celebrou os companheiros de carreira: “Essa música não tem como escutar ela sem lembrar dos meus fãs clubes. Eu fiz umas homenagens”.

Marília se divertiu com as surpresas dos fãs ao atendê-la e prometeu que ligaria para mais fãs ao longo desta sexta-feira (5/11).















Histórico de sucesso

Aos 26 anos, a cantora sertaneja teve uma ascensão meteórica. Com 20 anos, em 2016, já havia gravado e lançado o primeiro DVD da carreira, no qual cantou ao vivo em Goiânia. Já no primeiro lançamento, apresentou ao público o primeiro grande hit da carreira, Infiel. A música elevou o status dela e a colocou como um dos expoentes de um movimento posteriormente apelidado de feminejo. Outros nomes marcantes do estilo são Naiara Azevedo, e as duplas Simone e Simaria e Maiara e Maraísa. Marília se juntou com Maiara e Maraísa para o grupo Patroas, que já lançou dois álbuns.

O sucesso da sertaneja, contudo, é fruto de muitos anos de trabalho. Marília Mendonça começou a compor ainda muito jovem. Segundo o site da cantora, ela já começava a escrever as primeiras letras aos 12 anos. Antes mesmo de estourar com Infiel, tinha sucessos como É com ela que eu estou na voz de Cristiano Araújo e Até você voltar e Cuida bem dela, músicas famosas cantadas por Henrique Juliano. Marília também ganhou um Grammy Latino em 2019, quando estava grávida de seis meses, com o álbum Todos os cantos, Volume 1 (Ao vivo). Ela concorre ao prêmio deste ano com o álbum Patroas, junto com Maiara e Maraísa.

Na vida pessoal, namorou o cantor goiano Murilo Huff. Eles assumiram o relacionamento em 2019 e anunciaram o término no meio de 2020. Reataram e terminaram mais uma vez em 2021. Os dois tiveram um filho juntos, Léo, que tem dois anos de idade.