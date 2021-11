Travis Scott lamenta morte em shows; site indica "injeções" no público

RN Ronayre Nunes

O chefe de polícia da cidade de Houston, confirma que investiga as especulações, mas deixou claro que ainda não tem respostas sobre o que de fato ocorreu - (crédito: Reprodução/Twitter)

Após uma confusão que tirou a vida de oito pessoas durante um show do rapper Travis Scott na cidade de Houston, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5/11), o site TMZ apontou que ao menos um segurança sofreu uma “injeção de algo com uma agulha”. A polícia, contudo, deixou claro que ainda está investigando o caso.



O que se sabe é que uma confusão fez o público empurrar as pessoas no show durante a apresentação de Scott no festival Astroworld. Diversas pessoas passaram mal com a falta de espaço, 11 foram levadas para o hospital e oito morreram vítimas de parada cardíaca.

Segundo o TMZ, a confusão teria começado após as pessoas espalharem a informação de que uma pessoa estava atingindo o público com uma agulha.

Durante uma entrevista neste sábado (6/11), Troy Finner, o chefe de polícia da cidade de Houston, confirma que investiga as especulações, mas deixou claro que ainda não tem respostas sobre o que de fato ocorreu.

Pelas redes sociais, Travis Scott lamentou as mortes e se pôs disponível para ajudar nas investigações.