Rapper Fetty Wap é solto após pagar fiança de 500.000 dólares

AF Agence France-Presse

(crédito: VALERIE MACON)

O rapper americano Fetty Wap, que estava detido desde 29 de outubro sob a acusação de conspiração para traficar drogas pesadas, foi libertado após pagar uma fiança de US $ 500.000, anunciou um tribunal de Nova York.



Joanna Seybert, juíza do tribunal do Brooklyn, determinou que o rapper de 30 anos deve andar com um GPS para que todos os seus movimentos sejam monitorados, se submeter a exames toxicológicos, entregar seu passaporte e só poderá viajar com o permissão expressa da justiça.



Os promotores acusam o rapper, também conhecido como William Junior Maxwell II, junto com outras cinco pessoas, de transportar, distribuir e vender mais de 100 quilos de cocaína, heroína, fentanil e crack em Long Island e Nova Jersey.



Entre junho de 2019 e junho de 2020, os acusados supostamente conseguiram as drogas na Costa Oeste e usaram os Correios e motoristas com veículos com compartimentos secretos para transportar as drogas até Nova York.



As drogas foram distribuídas a vendedores que as comercializavam em Long Island e Nova Jersey, de acordo com os promotores.



"Maxwell era um (...) redistribuidor da organização de tráfico", disse o Departamento de Justiça no momento de sua prisão.



Se condenados, eles enfrentam a possibilidade de prisão perpétua.



O cantor ganhou reconhecimento quando seu single de estreia, "Trap Queen", alcançou a segunda posição nas paradas dos EUA em 2015.