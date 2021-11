Policial é alvo de ataque com faca no sul da França

AF Agencia France Presse

Um policial foi atacado por um homem com uma faca diante de uma delegacia de Cannes, sul da França, nesta segunda-feira (8), mas saiu ileso, informaram o ministro do Interior e fontes da polícia.

"Felizmente, o policial que foi esfaqueado não foi ferido graças ao colete à prova de balas", escreveu no Twitter o ministro do Interior, Gerald Darmanin, que rapidamente viajou para esta cidade na Côte d'Azur.

Embora a princípio essas fontes indicassem que "pistas de terrorismo" estavam sendo analisadas, o caso, que está sendo investigado pela Polícia Judiciária de Nice, não foi levado até agora à procuradoria nacional antiterrorista.

Às 6H30 locais (2H30 de Brasília), o agressor abriu a porta da viatura e esfaqueou um agente no peito, antes de tentar atacar outro policial.

Neste momento, um agente abriu fogo e feriu gravemente o agressor, que teria mencionado o "profeta".

Segundo uma das fontes, o agressor é um cidadão argelino de 37 anos, sem passagens pela polícia e serviços de inteligência.

Desde maio de 2017, quando começou o mandato do atual presidente da França, o liberal Emmanuel Macron, foram registrados 17 ataques islamitas no país e outros 36 foram impedidos, três deles em 2021, segundo as autoridades.

Desde 2015, vários atentados mataram mais de 260 pessoas na França.