Macron e Kamala classificam de 'crucial' a cooperação entre França e EUA

AF Agence France-Presse

(crédito: AFP)

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, destacaram nesta quarta-feira (10) que a cooperação entre os seus países é "crucial" no "início de uma nova era", dois meses depois que explodiu a crise dos submarinos australianos.



"Estamos de acordo que estamos no começo de uma nova era e que nossa cooperação é absolutamente crucial", disse o presidente francês ao receber a vice-presidente americana no Palácio do Eliseu.



Kamala chegou à capital francesa na terça-feira para uma visita de cinco dias, na qual comparecerá às cerimônias de 11 de novembro pelo armistício da Primeira Guerra Mundial e ao Fórum da Paz de Paris.



Em setembro, Estados Unidos e Austrália provocaram uma crise diplomática com Paris ao firmarem uma aliança de defesa no Pacífico com o Reino Unido, conhecida como AUKUS, que resultou no cancelamento de um contrato bilionário para a construção de submarinos franceses para a Marinha australiana.



Macron classificou como "frutífera" a reunião que manteve com o presidente americano, Joe Biden, em 29 de outubro, destinada a aliviar as tensões, e disse que a mesma havia "pavimentado o caminho para as próximas semanas, meses e, devo dizer, anos".



"Com base na magnífica conversa que o senhor e o presidente Biden tiveram, espero que sigamos trabalhando juntos e renovando o enfoque que sempre tivemos em nossa pareceria", disse Kamala, que também participará de uma conferência sobre a Líbia durante sua estada na França, marcada para a sexta-feira.