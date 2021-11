Há dois anos sem partido, Bolsonaro marca filiação ao PL em 22 de novembro

CN Cristiane Noberto

(crédito: Isac Nobrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro fechou a filiação ao PL para o próximo dia 22 de novembro, em evento previsto para às 10h, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília. O acordo foi firmado em reunião com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, nesta quarta-feira (10/11). A informação foi confirmada pelo presidente da sigla.

“Bolsonaro bateu o martelo sobre sua opção de partido durante o encontro que, de caráter institucional, também decidiu sobre a data da cerimônia de filiação. O evento contará com a presença de dirigentes do PL do Brasil inteiro. O presidente liberal já designou uma comissão coordenadora que se responsabilizará pela organização do evento”, afirmou em comunicado à imprensa.

A coordenação de comunicação social da legenda confirma que aguarda, para as próximas horas, a gravação de um filme em que Costa Neto anunciará a filiação de Bolsonaro.

Mais cedo, o mandatário disse, em entrevista, que estaria 99.9% fechado com o partido e que o maior impasse estaria na cidade de São Paulo.

“Hoje vou conversar com Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, e eu acho que nós temos que bater o martelo hoje. Temos que acertar um pequeno detalhe de São Paulo. Com todo respeito ao Espírito Santo, mas SP tem mais de 30 milhões de eleitores. Tem o segundo maior PIB do Brasil. Se eu vier a disputar a eleição, quero ter um candidato ao governo de São Paulo, ao Senado e uma boa bancada de indicados. Está faltando acertar esse pequeno detalhe com o Valdemar e a gente deve acertar hoje”, afirmou.