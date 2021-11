Jornal português denuncia que crianças do país "só falam brasileiro"

RN Ronayre Nunes

Será que existe um imperialismo da língua brasileira? - (crédito: AFP PHOTO/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Para quem abrir o home do portal português Diário de Notícias, nesta segunda-feira (10/11), pode duvidar de um fato aprendido desde as primeiras séries da escola: Portugal e Brasil não dividem a mesma língua? Na teoria sim, mas na prática, segundo o jornal, essa diferença parece ser bem acentuada.



Sob o título “Há crianças portuguesas que falam ‘brasileiro’”, o DN tratou de uma longa reportagem para “alertar” os pais portugueses sobre como as crianças estão adotando termos do “brasileiro”.

“Dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico”, pontua a matéria

O DN indica como razão para o novo “fenômeno” um culpado já conhecido da mídia em geral: as redes sociais. Mais especificamente o trabalho de youtubers brasileiros que bombam com as crianças em Portugal, como Luccas Neto.

A reportagem ouve alguns pais que relatam o quanto o contato com as redes sociais andam afetando a “fala” dos filhos. "Todo o discurso dele é como se fosse brasileiro. Chegámos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós era brasileiro, eu ou o pai", conta uma mãe.

O alarme fica mais ameno quando os especialistas em linguagem entram no texto. “Quando eu era menina havia o mesmo pânico social com os livros do tio Patinhas, que era traduzido em português do Brasil. Lembro-me bem da minha professora do primeiro ciclo ter esse pânico. A mesma coisa quando apareceram as novelas...que eram completamente massificadas. Ora, eu acho que esta discussão dos youtubers não é muito diferente", comenta Catarina Menezes, uma professora de linguística e coordenadora da licenciatura em comunicação e media.

O medo do imperialismo linguístico do Brasil e o nacionalismo pouco discreto da reportagem do DN, logo caiu nas redes sociais tupiniquins e, como não poderia deixar de ser, virou um grande meme na mão dos internautas brasileiros.



