Com investimento de R$ 3,8 milhões e estrutura com capacidade para atender 4.000 pessoas, a nova Unidade de Pronto Atendimento do Riacho Fundo II foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (18/11). Essa é uma das sete unidades construídas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGESDF).



A UPA Riacho Fundo II é a quarta unidade inaugurada no prazo de 60 dias. A primeira foi a UPA Ceilândia II, entregue no dia 24 de setembro, a segunda foi a UPA Paranoá, inaugurada no dia 18 de outubro, e a terceira foi a UPA Gama, aberta em 28 de outubro. O governo pretende entregar três unidades até dezembro: UPA de Brazlândia, Vicente Pires e Planaltina.

“Fizemos essa escolha de forma pensada, para criar uma base para a população que precisava se deslocar para receber um atendimento. O Riacho Fundo II era uma cidade dormitório, que não tinha um posto de gasolina, e hoje estamos colocando a cidade para rodar com escolas, UPAs e moradias”, declarou o governador Ibaneis Rocha.

O secretário de saúde, General Manoel Pafiadache, também esteve presente no local. Para ele, a importância que o governo dá para a atenção primária é fundamental. “Isso vai descomprimir nossos hospitais mais complexos. Isso é um resultado altamente positivo para quem está à frente da saúde ”, disse o secretário.

Além disso, o vice-governador Paco Britto, o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo, a administradora da região administrativa Ana Lúcia Melo, entre outros, compareceram à solenidade.