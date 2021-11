Turista é atacado ao tirar selfie com crocodilo de verdade achando ser de brinquedo

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Já viu brinquedos que parecem de verdade? Foi isso que um turista achou quando viu um crocodilo em um parque temático em Cagayan de Oro, nas Filipinas. Ele se aproximou do animal acreditando se tratar de um enfeite e acabou atacado. O caso aconteceu em 10 de novembro.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Nehemias Chipada, de 68 anos, entrou no cercado para fazer uma selfie com o que ele achou ser só uma escultura.

O crocodilo de 3 metros de comprimento agarrou o braço do turista quando ele tentou dar uma abraço no animal, ele conseguiu se soltar sozinho, mas um dente do réptil ficou preso na sua carne.

O turista teve que passar por várias cirurgias. O parque negou que tenha havido negligência por parte deles, mas aceitou pagar as despesas hospitalares.