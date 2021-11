Em parceria com artistas do rap e funk, Papatinho lança ‘Minha city’

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Instagram)

Acompanhado por BK, Kevin O Chris, Gilklan e Duda do Borel, Minha city é a mais nova faixa de Papatinho, um dos maiores produtores e beatmakers do Brasil. A música, lançada na última sexta-feira (19/11), junta diversas gerações da música, desde o funk dos anos 1990 até o recém-popularizado funk 150 bpm.

Já no primeiro refrão da canção, Duda do Borel, um dos Mc’s de funk mais antigos do Rio de Janeiro, versa sobre os principais fundamentos de um verdadeiro “cria”, aquele que valoriza a origem e respeita a hierarquia. Já Gilklan e Kevin O Chris cantam sobre as vivências que tiveram ao longo dos anos pelas ruas do Rio de Janeiro, enquanto BK realça a beleza das mulheres cariocas.

Minha city marca mais uma parceria do produtor autodidata Papatinho, que já trabalhou com diversos artistas, como Anitta, Marcelo D2 e Seu Jorge. O beatmaker também é conhecido por ser produtor oficial do grupo de rap ConeCrewDiretoria.