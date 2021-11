Reino Unido aposta em doses de reforço para manter mortes por covid sob controle

AE Agência Estado

(crédito: Angela Weiss / AFP)

O governo britânico aposta em uma campanha agressiva de doses de reforço das vacinas contra a covid-19 em pessoas mais velhas e vulneráveis para manter as taxas de hospitalização e mortes relativamente estáveis, sem impor novas medidas de isolamento, como tem acontecido em outros países europeus.

O Reino Unido tem registrado uma média de 43,5 mil casos diários, contra 54 mil na Alemanha, por exemplo. A contagem de óbitos também aumentou desde o final de julho, quando todas as restrições contra a covid foram abolidas, incluindo o uso obrigatório de máscaras. No entanto, a média diária é hoje de 132 óbitos, inferior à da Alemanha, onde está em 212.

As diferentes estratégias entre os países europeus criaram um intenso debate político sobre a melhor maneira de combater a última onda da pandemia. A Áustria, por exemplo, decidiu voltar à quarentena total e tornou a vacinação obrigatória, enquanto a Itália, a Alemanha e outros países estão endurecendo as medidas contra os não vacinados.

O Reino Unido é o garoto-propaganda da estratégia oposta. O primeiro-ministro Boris Johnson alertou para uma "nevasca vinda do leste", referindo-se à quarta onda da covid no resto da Europa, mas indicou que não há planos para mudar as regras sobre máscaras ou adotar passaportes de vacinas, que muitos países da União Europeia impuseram. Nessa comparação, as taxas nacionais de imunização por si só não contam toda a história.

Na Alemanha, cerca de 86% da população com 60 anos ou mais - uma faixa que responde por mais de 90% das mortes por covid-19 no país - foram vacinados, o que significa que 3,4 milhões de pessoas altamente vulneráveis ainda não receberam vacinas. No Reino Unido, significativamente mais de 90% dessa faixa etária foi inoculada.

"Uma coisa que os países da UE podem aprender com o Reino Unido é a importância de se concentrar nas pessoas que mais precisam de vacinas", disse Mike Ryan, chefe do programa de emergências de saúde da Organização Mundial de Saúde. "Os governos devem saber exatamente quem não foi vacinado e passar de porcentagens contundentes para indivíduos perdidos. O Reino Unido realmente liderou o mundo na forma de analisar dados."

Os altos números de casos da covid no Reino Unido não resultaram em mais mortes provavelmente devido a uma complicada combinação de fatores. Vacinas podem ajudar a proteger os mais vulneráveis. Quase 16 milhões de pessoas receberam sua terceira dose, contra 6,6 milhões na Alemanha.

O lançamento lento da vacina para os jovens também pode ser um fator. A disseminação de infecções foi particularmente pronunciada em escolas, e as crianças têm menos probabilidade de sofrer doenças graves ou morrer de covid.

"É tudo uma questão de imunidade populacional", disse David Heymann, professor de epidemiologia de doenças infecciosas na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. "A imunidade da população no Reino Unido é provavelmente muito alta porque o vírus circulou mais nas comunidades."

O lado dramático disso é que, em toda a pandemia, o país acumula 144 mil mortes, um recorde na Europa. "O Reino Unido tem mais imunidade do que muitos lugares, tanto por causa de infecções como de vacinação", disse Graham Medley, membro do painel consultivo sobre covid do governo. "Se as pessoas continuarem sendo vacinadas e recebendo seus reforços, e continuarem os testes para limitar a transmissão, o Reino Unido pode não ter que introduzir mais medidas para reduzir o número de pacientes no hospital."

Medo de nova variante de covid-19 faz países barrarem voos da África

Enquanto isso, Itália, Alemanha e República Tcheca anunciaram na manhã desta sexta (26) a proibição de entrada de viajantes de países africanos em que foi detectada uma nova variante do coronavírus potencialmente mais transmissível, a B.1.1.529.

A medida segue decisão anunciada na quinta pelo Reino Unido e por Israel, entre outros, e pode ser adotada em toda a União Europeia, segundo proposta divulgada também nesta manhã pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou por meio do Twitter que deve propor uma proibição de viagens aéreas oriundas de países do sul da África após a descoberta de uma nova variante do coronavírus na região. Outros países já tomaram a medida, como Reino Unido, Israel e Cingapura.

Cientistas ainda estudam a nova variante chamada de B.1.1529 até que uma letra grega seja atribuída. Ela carrega um número grande de mutações e é "claramente muito diferente" de versões anteriores do vírus, segundo Túlio de Oliveira, professor de bioinformática que dirige instituições de sequenciamento de genes em duas Universidades sul-africanas, em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Conforme a imprensa israelense, a nova variante foi detectada em uma pessoa que retornou para o país após uma viagem para o Malaui. Dois outros casos suspeitos relacionados a viajantes estão aguardando os resultados dos exames. Todos estariam com o esquema de vacinação completo.

O Ministério da Saúde de Cingapura anunciou que todos as pessoas com histórico recente de viagens para Botswana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia, África do Sul e Zimbábue não terão mais permissão para entrar ou transitar no país a partir das 23h59 de sábado. Até o momento, nenhum caso da nova cepa foi detectado.

No Reino Unido, a médica-chefe da Agência de Segurança de Saúde, Susan Hopkins, disse em entrevista que a variante preocupa principalmente pela possível alta taxa de transmissão. Em entrevista à Rádio BBC, explicou que a taxa R em Gauteng, onde a nova variante foi encontrada, chegou ao valor 2, o que é "realmente muito alto".

"Não vimos níveis de transmissão como esse desde o início da pandemia por causa de todas as medidas que tomamos. Seria um grande problema ter essa transmissão alta com esse tipo de vírus e com a possibilidade de ele pode escapar das respostas imunológicas que já existem", ressaltou. (Com agências internacionais).