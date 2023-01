Primeiro-ministro de Gales do Sul pede desculpas por usar roupa nazista

LM Luísa Mariana Moura*

O primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, na Austrália, Dominic Perrottet, revelou que usava um uniforme nazista em sua festa de 21 anos, pedindo desculpas pelo que descreveu como um ato profundamente doloroso.

Perrottet, de 40 anos, se desculpou com todos os que sofreram com os atos nazistas. "Particularmente membros da comunidade judaica, sobreviventes do Holocausto, veteranos e suas famílias. Sinto muito por esse erro terrível."

"Estou profundamente envergonhado do que fiz. E realmente sinto muito pela dor que isso causará às pessoas em todo o nosso estado." disse em entrevista coletiva em Sydney.



"Eu pensei que isso era importante, que esta é a minha verdade, que eu deveria explicar isso para as pessoas do nosso estado, não para outra pessoa", disse ele.

Ele participou de uma reunião no Museu Judaico de Sydney esta tarde, horas depois de fazer a admissão bombástica. Ao sair da reunião, ele se recusou a comentar o que foi dito, exceto que reiterou suas "mais profundas desculpas e arrependimento" por suas ações.

O primeiro-ministro disse que a audiência foi um "lembrete poderoso dos horrores do Holocausto e do impacto que teve na comunidade judaica", segundo o jornal The Guardian.

