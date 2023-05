Malala visita Maracanã e posa com camisa do Brasil

RC Rodrigo Craveiro

Malala Yousafzai, a ativista paquistanesa de 25 anos laureada com o Prêmio Nobel da Paz, e o marido, Asser Malik, conheceram no domingo (21/5) o estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e divulgaram duas fotos — uma no gramado e outra nas cadeiras. "Olá, Brasil. Que maravilha estar de volta a este lindo país", escreveu Malala em seu perfil oficial no Twitter, às 16h55 desta segunda-feira (22/5).

Em pouco mais de duas horas, as fotografias tiveram 172 mil visualizações. "Você é sempre bem-vinda, querida Malala! Precisamos de sua voz poderosa", escreveu uma internauta. "Vocês dois parecem incríveis! Seja feliz e continue com esse ótimo trabalho!", reagiu outro.

Malala veio ao Brasil para o discurso de abertura do "LER-Salão Carioca do Livro", um evento que tem o objetivo de estimuar a leitura desde a infância. A paquistanesa sempre foi uma defensora do acesso à educação, inclusive em áreas controladas pela milícia fundamentalista islâmica Talibã, no Paquistão. Em 9 de outubro de 2012, aos 14 anos, ela sobreviveu a um atentado: um talibã disparou contra sua cabeça no interior de um ônibus escolar, na província de Khyber Pakhtunkhwa. Malala se recuperou após longo tratamento e manteve a luta ativista. Em 2014, ganhou o Prêmio Nobel da Paz.

