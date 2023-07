Homem perde celular em restaurante e funcionários encontram vídeos de estupro

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Franklin Police)

Funcionários de um restaurante de Tennessee, nos Estados Unidos, encontraram vídeos de estupros e abusos sexuais de crianças no celular de um técnico de futebol, após ele esquecer o dispositivo no estabelecimento. As informações são do jornal USA Today.

Após investigar o celular, o Departamento de Polícia de Franklin informou que encontrou “centenas de vídeos e fotos perturbadores”, incluindo vídeos do homem abusando de “meninos inconscientes”. O técnico foi detido sob a acusação de estupro e exploração sexual de menor.

As autoridades policiais estimam que pelo menos 10 crianças, entre 9 e 17 anos, foram drogradas, estupradas e filmadas pelo homem, identificado como Camilo Hurtado Campos. “Espera-se que os detetives apresentem várias acusações adicionais. A polícia espera que aqueles que estão familiarizados com Campos possam ajudá-los a identificar os rostos das vítimas restantes”, pontuou o Departamento de Polícia de Franklin.

O técnico aliciava as crianças das escolas locais, tentando convencê-las a entrar no time de futebol dele. “Depois de ganhar a confiança deles, Campos convidou muitas das crianças para sua casa, onde as drogou e depois as estuprou”, explicou a polícia. As autorodades trabalham para identificar novas vítimas do homem.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.