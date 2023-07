Adolescente esfaqueia uma pessoa em Samambaia

LB Laezia Bezerra

(crédito: Reprodução/Pixabay)

Um adolescente foi apreendido, nesta segunda-feira (10/7), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Samambaia, após desferir golpes de faca contra um homem.

Esfaqueada, a vítima foi até uma escola e pediu ajuda aos policiais militares que solicitaram socorro médico e apoio do Grupo Tático Operacional do 11º batalhão (Gtop31). A vítima foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A PMDF conseguiu localizar o jovem, que informou aos policiais que o homem era um desafeto e havia subtraído seu celular e lhe dado um tapa no rosto. Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente.





