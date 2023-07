Caçador luta com cobra para tentar capturá-la na Flórida; veja

AB Aline Brito

Píton Birmanesa - (crédito: Reprodução/Instagram @gladesboys)

Caçadores da Flórida, nos Estados Unidos, conseguiram capturar a maior cobra píton já registrada no estado. O réptil, que mede 5,7m foi capturado na segunda-feira (10/7), mas o vídeo começou a circular nas redes sociais na quinta-feira (13/7).

O grupo que deteve a cobra lutou por três minutos com ela, que se lançou na direção do caçador com a boca aberta, pronta para o ataque. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem consegue pegar a píton, logo abaixo da cabeça, enquanto ela tentava morder os caçadores e dar o bote envolvendo seu corpo.

A píton é conhecida por ser uma espécie predadora que se envolve no corpo da presa, imobilizando e interrompendo o fluxo de sangue e oxigênio da vítima, que é engolida por completo depois de morta. O tipo capturado pelos caçadores na Flórida é a píton birmanesa, originária do sudeste asiático.

Essa espécie capturada é uma invasora na Flórida. Com o crescimento desordenado da quantidade dessas cobras na região, elas têm causado um desequilíbrio do ecossistema natural, já que não têm predadores naturais que possam agir contra elas. Com isso, as cobras têm sido um risco para a população de animais que habitam no estado norte-americano.

Depois de capturada, a cobra foi levada para uma reserva, onde os caçadores constataram o tamanho e peso do réptil. Ela mede cerca de 5,7m e é a maior já encontrada.

A cobra foi levada para uma reserva, onde constataram suas medidas e que ela pesava 125 libras, o que equivale a 59kg. Anteriormente, a maior píton birmanesa registrada na Flórida media 5,5m. Apesar do tamanho, ela não é a mais pesada já encontrada no local.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.