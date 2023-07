Homem que queria queimar Torá e Bíblia na Suécia desiste de protesto

AF Agence France-Presse

Um muçulmano de 32 anos que pretendia queimar um exemplar da Torá e uma Bíblia neste sábado (15) em Estocolmo desistiu do projeto, ao explicar que sua intenção era na realidade denunciar as pessoas que queimam livros sagrados como o Alcorão no país nórdico.

A polícia da Suécia concedeu na sexta-feira a autorização para a manifestação diante da embaixada de Israel, decisão que foi criticada pelo Estado hebreu e por várias organizações religiosas.

Ahmad A., o organizador da manifestação, explicou à imprensa que a intenção era criticar as pessoas que queimaram exemplares do Alcorão na Suécia nos últimos meses, o que a lei do país não proíbe.

"É uma resposta às pessoas que queimam o Alcorão. Quero mostrar que a liberdade de expressão tem limites que devem ser levados em consideração", declarou o sueco de origem síria, de 32 anos.

"Quero mostrar que devemos respeitar uns aos outros, vivemos na mesma sociedade. O que eu queria mostrar é que não é certo fazer isso", acrescentou.

A pequena manifestação se dispersou de maneira pacífica a 50 metros da embaixada de Israel, em uma avenida luxuosa do centro de Estocolmo.

