‘Não são estrangeiros, são nossos vizinhos’: o projeto sul-coreano que prepara desertores da Coreia do Norte para nova vida

Michael Bristow - Da BBC News em Seul

As instalações, envoltas por uma cerca alta com portão vigiado, incluem um centro de trabalho - (crédito: MINISTÉRIO DA UNIFICAÇÃO)

A cerca de duas horas de carro da capital sul-coreana, Seul, em um cenário rural de colinas arborizadas e plantações de arroz, ergue-se um complexo de edifícios que parece deslocado.

Elevando-se acima das extensões de campo, essas estruturas de vários andares são rodeadas por uma cerca alta e uma porta vigiada.

O complexo está isolado, recebe intensa segurança e é privado.

É em parte centro de treinamento, parte instalação médica e parte centro de reeducação.

É para lá que os desertores norte-coreanos são enviados por três meses quando chegam à Coreia do Sul.

Seu nome é Hanawon, ou, para dar o nome completo, Centro de Apoio ao Assentamento para Refugiados Norte-Coreanos.

O número de norte-coreanos que fazem a difícil e perigosa jornada para a Coreia do Sul, para escapar da pobreza e da repressão — arriscando a vida se forem pegos — caiu significativamente nos últimos anos.

Cerca de uma década atrás, quase 3.000 chegavam anualmente à Coreia do Sul.

Esse número caiu para cerca de 1.000 nos anos seguintes e depois para menos de 100 durante a pandemia, quando a Coreia do Norte fechou suas fronteiras.

Apesar disso, a Coreia do Sul reafirmou seu compromisso não apenas de manter o Hanawon aberto, mas também de expandir suas instalações.

O governo de Seul acredita que, à medida em que relaxarem as medidas de controle da covid-19 na Coreia do Norte, mais pessoas fugirão.

Se isso acontecer, Hanawon vai ficar cheio novamente.

Para receber os recém-chegados

O ministro da Unificação, Kwon Young-se, disse que a Coreia do Sul deve se preparar para receber esses recém-chegados.

"Precisamos pensar nos desertores não como estrangeiros, mas como vizinhos cuja cidade natal fica no norte", disse ele.

Com suas sebes, flores e árvores bem cuidadas, Hanawon parecia acolhedor sob o sol de verão (no hemisfério norte) na segunda-feira (10/07), quando o governo sul-coreano permitiu que vários jornalistas visitassem as instalações.

Foi apresentado um centro de formação, onde os desertores da Coreia do Norte podem escolher entre 22 cursos, com temas como cabeleireiro e beleza, pastelaria ou vestuário.

Uma das salas parece um salão de beleza, onde os desertores aprendem a delicada arte da manicure.

Eles usam mãos de manequim para praticar pintura, polimento e lixamento.

Ao lado, um delicioso cheiro de cozimento enche o ar da aula de culinária.

Outros cursos visam ajudar os norte-coreanos a se ajustarem à vida em um país que está, em termos de tecnologia, décadas à frente de onde eles vieram.

BBC Jeon Jin Yong é um psiquiatra que trabalhou em Hanawon

Problemas psicológicos

Outra sala de aula é montada como uma loja que vende aparelhos de alta tecnologia.

Tablets, smartphones e computadores podem ser vistos.

Enquanto isso, o andar de outro prédio parece um hospital moderno.

Há um pequeno salão, consultórios e médicos andando de jaleco branco.

Não apenas as necessidades físicas dos norte-coreanos são atendidas; muitos chegam com sérios problemas psicológicos que precisam de atenção urgente.

Jeon Jin-yong é um psiquiatra que trabalhou em Hanawon.

Ele ouviu histórias de traumas de norte-coreanos que passaram pelas instalações.

Ele disse que tiveram que lidar com o estresse da fuga e o medo constante de serem pegos e mandados de volta antes de chegar à Coreia do Sul.

Muitos estão lutando para superar a culpa de deixar para trás familiares na Coreia do Norte, que talvez nunca mais vejam.

Esconda que eles são do Norte

Alguns enfrentam preconceito na Coreia do Sul e optam por esconder sua origem no Norte.

"Certa vez, um dos meus pacientes estava almoçando em um restaurante quando houve uma notícia na TV sobre o lançamento de um míssil pela Coreia do Norte", disse Jeon.

"Ele ficou muito desconfortável, então terminou de comer rapidamente e saiu do restaurante. Ele estava preocupado com o que as pessoas pensariam se descobrissem que ele era do Norte."

Em uma entrevista com repórteres, três mulheres desertoras atualmente em Hanawon deram um vislumbre das dificuldades que estão tentando superar.

Elas tiveram medo de revelar seus nomes, então contamos suas histórias como mulheres A, B e C. Uma delas falou por trás de uma tela.

As três chegaram à Coreia do Sul depois de fugirem para a China, onde suas vidas eram melhores do que na Coreia do Norte, mas onde ainda sofriam de ansiedade e perigos.

A mulher B disse que não podia obter uma carteira de identidade chinesa, o que significava que ela não podia ir a um hospital, obter um cartão de banco ou mesmo viajar de trem.

BBC Kim Sung Hui se formou em Hanawon

Esperanças e medos

A mulher C disse que recebia metade do salário de um trabalhador chinês porque não tinha condições de pedir mais.

Elas também descreveram uma rede cada vez maior de vigilância chinesa que as forçou a buscar refúgio na Coreia do Sul.

"Quando decidi desertar, não tinha medo de nada porque estava completamente sozinha", disse a mulher A.

"Mas então tive um filho na China e percebi que ele não tinha status legal."

As três mulheres falaram sobre suas esperanças e medos para o futuro.

Uma delas chegou a mencionar que estava preocupada com o pagamento dos impostos.

Alguém que sabe o que eles estão passando é Kim Sung-hui, que se formou em Hanawon há pouco mais de uma década e agora dirige seu próprio negócio fazendo um vinho de arroz que é popular na Coreia do Norte.

Disseram a Sung-hui em sua cidade natal que os sul-coreanos inicialmente a receberiam, mas depois a torturariam e a matariam.

"Foi só quando me formei em Hanawon que finalmente percebi que estava segura", disse.

E acrescentou que a verdadeira educação para quem mora em Hanawon começa depois de deixar o local.

"A primeira noite no exterior é memorável para todos os desertores. Senti um grande alívio por finalmente estar na Coreia do Sul. Abracei minha filha e comecei a chorar, não porque estava triste ou sozinha, mas porque sobrevivemos", disse ela.

Naquelas primeiras semanas no exterior, Sung-hui se lembra da gentileza dos voluntários sul-coreanos que a ajudaram a se ajustar.

Eles estavam lá para recebê-la em sua nova casa, mostrar-lhe as lojas locais e até pagar sua primeira corrida de táxi.

Ela ainda mantém contato com alguns deles.

Enquanto isso, aqueles que ainda estão em Hanawon esperam que algo semelhante aconteça com eles.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.