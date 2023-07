EUA: piloto de avião passa mal e passageiro assume controle do voo

AE Agência Estado

Piloto de avião passa mal e passageiro assume controle do voo nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Um passageiro de um avião de pequeno porte, que sobrevoava o Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, precisou assumir os controles da aeronave depois que o piloto passou mal, neste sábado, 15. O avião precisou fazer um pouso forçado, e o passageiro e o piloto foram encaminhados ao hospital.

O acidente ocorreu na tarde de sábado perto do Aeroporto Marthas Vineyard, em West Tisbury, Massachusetts. O piloto de 79 anos sofreu a emergência médica durante os momentos finais do voo, segundo a Polícia do Estado de Massachusetts. As autoridades informaram que o acidente "resultou em um pouso forçado fora da pista que fez com que a asa esquerda da aeronave se partisse ao meio".

A polícia não identificou nenhuma das pessoas no avião e disse que ambas foram levadas para um hospital. O piloto foi posteriormente levado para um hospital de Boston em estado crítico. Já o passageiro saiu ileso e foi liberado de um hospital local.

A aeronave leve Piper Meridian 2006 partiu de Westchester County, no Estado de Nova York, na tarde de sábado. O piloto e o passageiro são residentes de Connecticut, segundo a polícia. A polícia estadual, o US National Transportation Safety Board (NTSB) e a Federal Aviation Administration (FAA) estão investigando o incidente. A aeronave foi removida e levada para um local seguro no aeroporto e a cena do acidente foi limpa, disse a polícia estadual.

(Com AP)

Saiba Mais Mundo 'Pix tipo exportação': pagamento instantâneo se populariza na Argentina com real valorizado

'Pix tipo exportação': pagamento instantâneo se populariza na Argentina com real valorizado Mundo Por que McDonald's retirou tomates do menu na Índia

Por que McDonald's retirou tomates do menu na Índia Mundo 'Estavam muito felizes em viajar juntos': o trágico acidente de helicóptero em que morreram 5 pessoas da mesma família no Everest

'Estavam muito felizes em viajar juntos': o trágico acidente de helicóptero em que morreram 5 pessoas da mesma família no Everest Mundo Putin diz que tem estoque suficiente de bomba de fragmentação e ameaça EUA

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.