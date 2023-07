Avião que derrapou em pista de Florianópolis é retirado após quase 24 horas

CB Correio Braziliense

O avião que derrapou na pista do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, na manhã de quarta-feira (12/7), foi retirado quase 24 horas depois do incidente. A aeronave parou com o bico no canteiro e ultrapassou as linhas de segurança. A retirada foi feita por uma equipe especializada que veio de São Paulo.

Depois da derrapagem do avião, o Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz, administrado pela concessionária Zurich Airport Brasil, foi fechado. Nesta quinta, ele foi reaberto. Em nota, a Latam Airlines afirmou que a aeronave do voo de São Paulo/Guarulhos para a capital catarinense extrapolou os limites da pista no pouso. Estavam a bordo 172 passageiros e sete tripulantes, que foram atendidos por equipe médica e não ficaram feridos.

Os 21 voos previstos para quarta também foram cancelados. A Latam informou que os passageiros que tiveram as viagens canceladas podem procurar a empresa para remarcar as passagens ou pedir reembolso total. Já pessoas com voos de outras companhias aéreas, como Gol, Azul e Sky, devem entrar em contato com as respectivas companhias para remarcação e informações.

