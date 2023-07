Objeto misterioso é encontrado em praia da Austrália; polícia investiga

Um cilindro grande e misterioso foi encontrado em praia da Austrália nesta segunda-feira (17/7). A polícia afirmou que o objeto, mesmo que ainda não tenha sido oficialmente identificado, não representa riscos à comunidade local. Segundo a Agência Espacial Australiana, pode ser que esse cilindro seja uma parte de um veículo de lançamento espacial estrangeiro.

"Como a origem do objeto é desconhecida, a comunidade deve evitar manuseá-lo ou tentar movê-lo. Se a comunidade detectar mais detritos suspeitos, eles devem denunciá-lo às autoridades locais e notificar a Agência Espacial Australiana. Estamos comprometidos com a sustentabilidade de longo prazo das atividades espaciais, incluindo a mitigação de detritos, e continuamos a destacar isso no cenário internacional", pontuou a Agência.

A polícia australiana disse estar guardando o cilindro até que seja possível determinar o que ele é ou de onde veio. "Para manter a integridade da investigação, oficiais da Força Policial da Austrália Ocidental estão atualmente guardando o objeto. Esta medida foi tomada para garantir a preservação de possíveis evidências e facilitar exames periciais adicionais", disse a polícia, em comunicado enviado ao jornal ABC News.

Moradores teriam avistado o cilindro na água da praia de Green Head e arrastado o objeto para a areia utilizando um veículo com tração nas quatro rodas. O cilindro tem cerca de 2m de largura.

