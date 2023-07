Ex-presidente José Sarney é hospitalizado após sofrer queda em casa

CB Correio Braziliense

Ex-presidente José Sarney - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente José Sarney, 93 anos, foi hospitalizado após sofrer uma queda em casa, no Maranhão, na manhã de domingo (16/2). Segundo a filha do ex-presidente, deputada Roseana Sarney (MDB-MA), o político está se recuperando bem.

"Levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou e caiu. Nós o levamos para um hospital, mas graças a Deus, os exames já concluíram e ele tá muito bem. Se Deus quiser, vai ficar bom logo, logo", informou Roseana, no Instagram.

Sarney nasceu em 1930, no Maranhão, e tornou-se o 31º presidente do Brasil, entre 1985 e 1990, sendo o primeiro após mais de duas décadas de ditadura militar. Em abril deste ano, o ex-presidente comemorou o aniversário de 93 anos com a presença de diversos políticos do cenário nacional.

Antes da presidência, Sarney foi eleito deputado federal, governador do Maranhão e senador. Durante a abertura política, no pós-ditadura, foi lançado como vice-presidente na chapa encabeçada por Tancredo Neves.

Após a vitória na eleição indireta, assumiu interinamente o poder em 15 de março de 1985, após Tancredo se afastar para tratar uma enfermidade. Com a morte de Tancredo, em 21 de abril daquele ano, foi efetivado no cargo, o deixando em março de 1990, quando passou a faixa presidencial para Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto popular após a ditadura.

