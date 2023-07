Visitantes ficam presos na antiga casa de Agatha Christie

YR Yasmin Rajab

Cerca de 100 visitantes ficaram presos na casa após a queda de uma árvore - (crédito: Reprodução/Instagram/@officialagathachristie)

Mais de 100 visitantes ficaram presos por várias horas na antiga casa da escritora de mistério britânica Agatha Christie, localizada no condado de Devon, na Inglaterra. O episódio ocorreu na sexta-feira (14/7), após uma tempestade derrubar uma árvore que bloqueou a estrada que leva até a propriedade. As informações são da CNN de Londres.

Durante o tempo que estiveram retidos na casa, os turistas se mantiveram ocupados, bebendo xícaras de chá no salão e jogando no gramado, informou Caroline Heaven, uma das visitantes, à uma agência de notícias local.

Apesar do susto, Heaven elogiou os esforços da equipe para cuidar dos turistas, que conseguiram ser liberados na noite do mesmo dia, após os serviços de resgate conseguirem reabrir a estrada.



No sábado, o National Trust informou que a residência ficará fechada devido aos "extensos danos causados pela tempestade" que sofreu.

Agatha Christie foi uma escritora britânica que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa. Ela é autora de diversos sucessos, entre eles: E não sobrou nenhum, Assassinato no expresso do oriente, Morte no Nilo e Os crimes ABC.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.