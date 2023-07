Médicos recolocam cabeça de jovem após decapitação interna

CB Correio Braziliense

Suleiman Hassan, de 12 anos, passou pelo procedimento cirúrgico raro no Hadassah Medical Center, em Israel - (crédito: Divulgação/Hadassah Medical Center)

Médicos israelenses recolocaram a cabeça no pescoço de um menino de 12 anos, após ele sofrer acidente de bicicleta e ter decapitação interna na última quarta-feira (12/7). A condição ocorre com a quebra dos ligamentos e rompimento da base do crânio e da vértebra superior da coluna. "Esta não é uma cirurgia comum, especialmente em crianças e adolescentes. Um cirurgião precisa de conhecimento e experiência para fazer isso", pontuou o médico Ohad Einav, que liderou o procedimento cirúrgico.

"O procedimento em si é muito complicado e levou várias horas. Enquanto estávamos na sala de cirurgia, usamos novas placas e fixações na área danificada. Nossa capacidade de salvar a criança foi graças ao nosso conhecimento e à tecnologia mais inovadora na sala de cirurgia”, acrescentou o cirurgião ortopédico. O menino Suleiman Hassan recebeu alta e será monitorado por equipe médica em casa.

"O fato de tal criança não ter deficits neurológicos ou disfunção sensorial ou motora, e de estar funcionando normalmente e andando sem auxílio após um processo tão longo, não é pouca coisa", ressaltou Einav. A cirurgia foi realizada no Hadassah Medical Center, em Israel.

O pai do menino, que acompanhou o filho a cirurgia, agradeceu a equipe médica. "Agradecerei toda a minha vida por salvar meu querido filho único. Abençoo todos vocês. Graças a vocês, ele recuperou a vida mesmo quando as chances eram baixas e o perigo era óbvio. O que o salvou foi o profissionalismo, a tecnologia e a agilidade na tomada de decisão da equipe de Trauma e Ortopedia. Tudo o que posso dizer é um grande obrigado", disse.

