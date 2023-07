Grécia: incêndios florestais fecham rodovias e ameaçam refinaria

AE Agência Estado

Incêndios perto de Atenas, na Grécia, levam à evacuação de áreas costeiras - (crédito: Reprodução/Aris Messinis / AFP)

Incêndios florestais em rápida propagação se espalharam nos arredores de Atenas, na Grécia, e forçaram autoridades a fechar rodovias para ajudar a proteger uma refinaria de petróleo.

Aviões e helicópteros lançadores de água voaram baixo através de uma manta de fumaça tingida de laranja pelo pôr do sol para tentar conter dois incêndios florestais a oeste de Atenas antes do anoitecer.

A União Europeia prometeu assistência adicional, enquanto as previsões indicavam que mais calor extremo estava a caminho. A Itália e a França enviaram, cada uma, dois aviões de combate a incêndios para ajudar a Grécia.

Os aviões e suas equipes fazem parte de um mecanismo de proteção civil da UE e se juntarão a cerca de 30 bombeiros romenos já estacionados na Grécia como parte de um programa periódicos de incêndios da UE, disseram autoridades europeias na terça-feira.

As autoridades cancelaram férias e licenças para os bombeiros, enquanto o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, interrompeu uma visita a Bruxelas e voltou a Atenas para se reunir com os chefes do Corpo de Bombeiros e da Agência de Proteção Civil.

Uma segunda onda de calor é esperada na quinta-feira, 20, com temperaturas de até 44 º C esperadas nas partes central e sul do país até o final da semana.

