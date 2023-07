Primeiro-ministro britânico pede desculpas por tratamento a pessoas LGBTQIA+ no Exército

AF Agence France-Presse

Parlamento do Reino Unido mostra o primeiro-ministro da Gr?-Bretanha, Rishi Sunak, falando durante as perguntas do primeiro-ministro (PMQs), na C?mara dos Comuns - (crédito: Reprodu??o/Jessica Taylor/UK Parliament/AFP)

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, emitiu nesta quarta-feira (19) um pedido formal de desculpas pelo tratamento "horrível" a pessoas LGBTQIA+ que foram impedidas de servir nas Forças Armadas até 2000.

"A proibição das pessoas LGBT de servirem em nossas Forças Armadas até o ano 2000 foi um terrível fracasso do Estado britânico. Naquele período, muitos sofreram os mais horríveis abusos sexuais e violência, intimidação e assédio homofóbicos, enquanto serviam corajosamente este país", disse Sunak.



"Hoje, em nome do Estado britânico, peço desculpas", acrescentou.



Até a modificação da lei, no ano 2000, pessoas LGBTQIA+ não podiam servir no Exército britânico.



Também foi divulgado nesta quarta-feira um relatório, solicitado pelo Governo, sobre as experiências de ex-soldados LGBTQIA+ que serviram nas Forças Armadas entre 1967 e 2000.



No documento, o autor do texto, Lord Etherton, pediu que o Estado emitisse suas desculpas formais, além de ter recomendado uma "compensação financeira apropriada" aos ex-combatentes afetados.

