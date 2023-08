Canadá evacua áreas por causa dos incêndios

Correio Braziliense

Áreas inteiras são esvaziadas no Canadá: 19 mil deixaram suas casas - (crédito: Andrej Ivanov/AFP)

Milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas no norte e oeste do Canadá, onde os bombeiros seguem no combate aos incêndios. Aproximadamente 19.000 deixaran suas casas em Yellowknife nas últimas 48 horas. As medidas são de segurança e coordenadas pelo ministro do Meio Ambiente dos Territórios do Noroeste, Shane Thompson.

Pelo menos 15.000 pessoas saíram por terra enquanto 3.800 foram retiradas com ajuda de aeronaves. Mais de 300 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas. "Eu me sinto perdido, não tenho ideia do que vai acontecer agora", diz Byron Garrison, um trabalhador da construção civil.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sobrevoou a região para verificar o tamanho da área atingida pelas chamas. "Tempos incertos e assustadores", desabafou ele. Nos últimos anos, o Canadá enfrenta fenômenos meteorológicos extremos cuja intensidade e frequência são ampliadas pelo aquecimento global.

O país está vivenciando uma temporada recorde de incêndios florestais este ano: 168.000 canadenses foram evacuados e 14 milhões de hectares, uma área semelhante à da Grécia, foram queimados, o dobro do último recorde, que data de 1989. (AFP).