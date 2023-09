Os corpos estão por toda parte - na água, nos vales, sob os edifícios", disse Hichem Chkiouat, ministro da Aviação Civil - (crédito: AFP) Correio Braziliense

Autoridades libanesas confirmaram que a tempestade que atingiu a Líbia no domingo (10/9) já deixou mais de 5 mil pessoas mortas e cerca de 10 mil desaparecidas. “Os corpos estão por toda parte, na água, nos vales, sob os edifícios", disse Hichem Chkiouat, ministro da Aviação Civil e também integrante do Comitê de Emergência criado após as enchentes causadas pelas chuvas.

Derna, localizada na costa da Líbia, com 125 mil habitantes, foi a cidade mais afetada. Devido a força da tempestade que deixou toda cidade inundada, duas barragens se romperam. A tempestade mediterrânea Daniel também afetou as cidades de Benghazi, Sousse, Al Bayda e Al-Marj.

Por ser politicamente dividido entre leste e oeste desde 2011, as informações oficiais divulgadas pelas autoridades libanesas podem não ser precisas, já que o governo internacionalmente reconhecido em Trípoli não controla as áreas orientais, e, assim, não há como confirmar o número exato de vítimas.

A Líbia pediu ajuda internacional para se recuperar da tragédia. Países como os Estados Unidos e Turquia devem enviar aviões com suprimentos para o país africano que embora tenha diminuído a intensidade de chuvas, ainda preocupa as autoridades, que colocaram o país em alerta.