Morre neta de Nelson Mandela, Zoleka Mandela, aos 43 anos

Neta de Nelson Mandela, Zoleka Mandela morreu aos 43 anos, após anos de tratamento contra um câncer. De acordo com um porta-voz da família, ela faleceu na noite desta segunda-feira (25/9), rodeada de amigos e familiares.



Conhecida por relatar a luta e batalha contra o câncer metastático — quando ele sai do órgão de origem, a família anunciou que exames revelaram o progresso da doença que afetou a anca — articulação do quadril, fígado, pulmão, pélvis, cérebro e medula espinhal. Zoleka deu entrada na emergência no dia 18 de setembro para um tratamento.



Por meio das redes sociais da Fundação Nelson Mandela, eles lamentaram a perda e exaltaram o papel de Zoleka como uma ativista pela saúde e justiça.



A Fundação Nelson Mandela apresenta as suas mais sinceras condolências à família Mandela pelo falecimento de Zoleka Mandela, tragicamente na noite passada. Lamentamos a perda de um querido neto da mãe Winnie e Madiba e de um amigo da Fundação. Quando seu inspirador livro de memórias, When Hope Whispers, foi publicado, ela gentilmente assinou exemplares para toda a nossa equipe e organizou uma sessão de liderança para a equipe em torno do livro.

Zoleka foi uma ativista incansável pela saúde e pela justiça. O seu trabalho de sensibilização para a prevenção do cancro e o seu compromisso inabalável em acabar com o estigma que rodeia a doença continuarão a inspirar-nos a todos.

Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento mais difícil. Hamba kahle Zoleka, nos lembraremos de você.



