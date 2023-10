Homem que quis matar Elizabeth II com besta condenado a 9 anos de prisão

Nesta foto de arquivo tirada em 5 de junho de 2022, a rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha acena para a multidão da varanda do Palácio de Buckingham no final do Platinum Pageant em Londres como parte das celebrações do jubileu de platina - (crédito: Frank Augstein / POOL / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

Um jovem de 21 anos que reconheceu que quis "matar a rainha" Elizabeth II com um besta (arco que dispara flechas e é acionado por gatilho) no castelo de Windsor, no Natal de 2021, foi condenado a nove anos de prisão nesta quinta-feira (5) por esse ato considerado uma traição pela lei britânica.

Jaswant Singh Chail foi detido quando tinha 18 anos, na manhã de 25 de dezembro de 2021, com o rosto coberto com uma máscara de metal e carregando uma besta, perto dos aposentos da soberana.

O condenado seguirá em um hospital psiquiátrico até que seu estado permita sua transferência para a prisão, segundo a pena "híbrida" anunciada pelo juiz Nicholas Hilliard.

A rainha, que tinha 95 anos à época, residia no castelo por causa da pandemia do covid-19, e se encontrava no local para celebrar as festas de fim do ano com outros membros da família, entre eles seu filho Charles, coroado rei após a morte de Elizabeth II.

No momento de sua prisão, após ter invadido o perímetro do castelo, o criminoso havia declarado aos policiais que estava ali "para matar a rainha", segundo a acusação. Depois do ocorrido, foi enviado a um centro psiquiátrico.

Seu ato foi classificado como "Treason Act" (Ato de Traição), utilizado raramente pela Justiça britânica.

Segundo a Promotoria, esse ex-funcionário de um supermercado, morador de Southampton (sul da Inglaterra), havia enviado um vídeo, pouco antes de tentar cometer o crime, a vinte pessoas, anunciando que ia tentar assassinar Elizabeth II.

O detido explicou que atuava por ressentimento em relação ao império britânico, buscando se vingar do "establishment" pelo tratamento dado aos indianos.

Um vídeo divulgado durante as audiências no tribunal de Old Bailey, em Londres, mostra Jaswant Singh Chail, com touca preta e uma máscara branca, manipulando a besta e dizendo: "Lamento o que fiz e o que vou fazer. Vou tentar assassinar a rainha Elizabeth II".

No vídeo, o condenado ainda acrescentava que "é uma vingança pelos que morreram em 1919 no massacre de Jallianwala Bagh", ou massacre de Amritsar, no qual soldados indianos do regime colonial britânico abriram fogo contra uma manifestação política não autorizada, matando centenas dos manifestantes.

Vários psiquiatras que o examinaram disseram que ele estava tendo alterações psicóticas no momento dos fatos.

Mas o juiz apontou em seu veredicto que ele já tinha "pensamentos homicidas" antes de "se tornar psicótico".

A tentativa de assassinato da rainha despertou preocupação no Reino Unido quanto às medidas de segurança para proteger a monarca.

Desde 1842, o artigo 2 do "Treason Act" pune as tentativas de "ferir ou machucar Sua Majestade".