Guerra Israel/Hamas: mais de 900 brasileiros já foram repatriados

Até o momento, a Operação Voltando em paz conseguiu repatriar 916 brasileiros e 24 animais domésticos vindos de Israel. Segundo comunicado divulgado pelo Itamaraty, nesta segunda-feira (16/10), com o voo que partirá para Tel Aviv na próxima quarta (18/10), serão 1,1 mil brasileiros repatriados.



“Muitos brasileiros já partiram e seguem partindo de Israel por voos comerciais. O Ministério das Relações Exteriores mantém a orientação, como tem feito desde a eclosão do conflito, no sentido de que todos os nacionais que têm passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion, que segue operando”, alerta a pasta.

Um grupo de cerca de 30 brasileiros e familiares, no entanto, segue concentrado em Khan Younis e Rafah, territórios palestinos próximos à fronteira com o Egito, aguardando resgate. “O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, mantém permanente contato com os nacionais. Veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah."

Um avião da Presidência da República aguarda, desde a sexta (13/10), em Roma, autorização do governo egípcio para retirar os brasileiros de Gaza. “O Itamaraty acionou as autoridades competentes para assegurar acolhida e apoio aos brasileiros evacuados de Gaza quando de sua chegada no Brasil. O governo brasileiro volta a desaconselhar quaisquer deslocamentos não essenciais para a região”, alerta o Ministério das Relações Exteriores.