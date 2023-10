O sexto avião da Força Aérea Brasileira (FAB) incumbido de repatriar brasileiros em Israel chegou ao Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (19/10), transportando mais 219 brasileiros, além de 11 animais de estimação. Desde o início da Operação Voltando em Paz, organizada pelo governo federal a partir de 10 de outubro, o país totaliza 1.135 cidadãos e 35 pets resgatados em seis voos.

"É a maior operação de retirada de brasileiros de uma zona de conflito", definiu o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em coletiva de imprensa. Segundo a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, ainda restam cerca de 150 brasileiros interessados na repatriação.

1??6?? 19/10 Mais um circuito de repatriação completo com as aeronaves KC-30 da @fab_oficial. O avião com 219 passageiros pousou no Rio de Janeiro (RJ). Com esta missão, 1.135 brasileiros já foram transportados de Israel e da Palestina. pic.twitter.com/oN02o8Yr1O — Ministério da Defesa (@DefesaGovBr) October 19, 2023

Como o modelo da aeronave da FAB, o KC-30, tem capacidade de transportar pouco mais de 200 passageiros, o próximo voo pode possibilitar que o Brasil atenda ao pedido de ajuda de países vizinhos da América do Sul, como Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia.

"A prioridade sempre foi para os brasileiros. Como a lista de brasileiros foi reduzida, nesse próximo voo vamos conseguir trazer 15 estrangeiros de países vizinhos", explicou Mauro Vieira.

Ajuda humanitária

Além do resgate de brasileiros, o governo também enviou ajuda humanitária à Faixa de Gaza, composta por 40 purificadores de água e kits médicos. A remessa chegou na quarta-feira (18/10), no Aeroporto de Al-Arish, que fica localizado a 50km da fronteira com Gaza. O deslocamento final e a entrega dos insumos ficam sob responsabilidade da entidade Crescente Vermelho, atuante na região.

De acordo com o Palácio do Planalto, os purificadores de água têm capacidade de tratar mais de 220 mil litros por dia e remover 100% de vírus e bactérias. O acesso à água potável é uma das maiores dificuldades enfrentadas hoje pela população da Faixa de Gaza, pois a região vive um cerco, com corte de serviços essenciais. Além de água, falta energia elétrica, alimentos e medicamentos.

Nos voos da FAB também foram desembarcados dois kits de saúde. Cada kit atende até 3 mil pessoas ao longo de um mês. Esses conjuntos de ajuda humanitária são compostos por medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas.

Além dos brasileiros que estão em Israel, o governo aguarda a liberação da fronteira com o Egito para resgatar um grupo de 32 pessoas que estão em Rafah e Khan Yunis, cidades do sul de Gaza.

O que é e como funciona a repatriação?

O processo de repatriação é feito pelo Itamaraty, que articula com as autoridades estrangeiras, e pelo Ministério da Defesa, que aciona as Forças Armadas para a operação militar. As Forças Armadas definem o meio de transporte que vai resgatar os brasileiros, assim como a rota e as paradas técnicas no trajeto. As operações de resgate podem ocorrer quantas vezes forem necessárias, até que todos os brasileiros que estão em zonas de conflito voltem ao país de origem.