Cachorra é encontrada seis anos após desaparecer e sobreviver na floresta

Uma cachorra de 12 anos encontrada vagando em uma vila inglesa, em dezembro, tinha desaparecido há seis anos e desde então vivia em uma floresta sozinha. A organização voluntária sem fins lucrativos Lost Dog Recovery UK South resgatou a cadela e conseguiu descobrir a história dela.

A cachorra foi encontrada por uma pessoa que a viu perto da estrada correndo de volta para a floresta. Ele perguntou para algumas pessoas, e elas disseram que viam a cachorrinha por ali e acreditavam que ela estava perdida. Foi quando ele contatou a Ong.

Eles estão foram verificar, colocaram comida para ela por alguns dias e ela sempre aparecia para comer. Conversaram com os vizinhos e eles disseram que a cachorrinha vagava por ali há cerca de dez anos.

Eles conseguiram resgatar a cachorra e levá-la para um abrigo. Lá acabaram descobrindo que ela era uma cadela chamada Rose, que tinha 12 anos e que desapareceu horas depois de ser adotada, em março de 2017.

A Ong entrou em contato com os antigos tutores de Rose. No entanto, eles se mudaram e não têm mais condições de recebê-la. Após o resgate, Rose está agora aos cuidados da Last Chance Animal Rescue enquanto aguarda uma adoção responsável.