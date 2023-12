EUA lançam avião espacial militar secreto com ajuda da SpaceX

Eles decolam verticalmente como foguetes, mas pousam horizontalmente como aviões, e são projetados para orbitar entre 240 quilômetros e 800 quilômetros de altura - (crédito: Reprodução/TIMOTHY A. CLARY / AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

O avião espacial X-37B do exército dos EUA decolou na noite da quinta-feira (28/12), em outra missão secreta que deve durar pelo menos dois anos. O avião espacial decolou a bordo do foguete Falcon Heavy da SpaceX do Centro Espacial Kennedy da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), com mais de duas semanas de atraso devido a problemas técnicos.

Como nas missões anteriores, o avião reutilizável, semelhante a um mini-ônibus espacial, transportou experimentos confidenciais. Não há ninguém a bordo.

Esse foi o sétimo voo de um X-37B, que já registrou mais de dez anos em órbita desde sua estreia em 2010. O último voo, o mais longo até então, durou dois anos e meio antes de terminar em uma pista de pouso em Kennedy, há um ano.

Os oficiais da Força Espacial não informaram por quanto tempo esse veículo de teste orbital permanecerá no ar ou o que há a bordo, além de um experimento da Nasa para avaliar os efeitos da radiação nos materiais.

Construído pela Boeing, o X-37B se assemelha aos ônibus espaciais aposentados da Nasa. Mas eles têm apenas um quarto do tamanho, com nove metros de comprimento. Não são necessários astronautas; o X-37B tem um sistema de pouso autônomo.

Eles decolam verticalmente como foguetes, mas pousam horizontalmente como aviões, e são projetados para orbitar entre 240 quilômetros e 800 quilômetros de altura. Há dois X-37Bs baseados em um antigo hangar de ônibus espaciais em Kennedy. Fonte: Associated Press