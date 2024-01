Faixa de Gaza: Israel retira algumas tropas pela primeira vez desde outubro

O Exército de Israel retirou algumas tropas e tanques da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (1º/1). Essa é a primeira vez que as tropas são diminuídas desde o início do conflito, em 7 de outubro passado. A ação faz parte do plano anunciado pelo governo israelense de mudar a tática e reduzir o número de tropas no território palestino.

Nas redes sociais, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, informou que moradores de algumas comunidades do sul de Gaza poderão retornar as suas casas.

Longe do fim

No entanto, Israel alertou que o conflito contra o Hamas continuará em 2024. O porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, anunciou às tropas, na noite de domingo (31/12), que alguns reservistas fariam uma pausa para se prepararem para "combates prolongados". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também informou que a guerra ainda durará "vários meses".

A guerra teve início há três meses, quando o Hamas lançou um ataque sobre o solo israelense, em 7 de outubro, deixando 1.140 mortos.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva incessante sobre a Faixa de Gaza, que já deixou 21.978 mortos, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo dados do Hamas, que governa o território palestino desde 2007.

Com informações da Agência France-Presse

