Escola nos Estados Unidos é alvo de ataque a tiros

Um ataque a tiros em uma escola de ensino médio chamada Perry High School, em Iowa, nos Estados Unidos, movimentou as forças policiais da cidade nesta quinta-feira (4/1).

A escola tem mais de 1.700 alunos e foi o primeiro dia de aula após as férias.

O xerife do Condado de Dallas disse à FOX News que está investigando um possível atirador ativo, mas não forneceu mais informações.

Os primeiros chamados da polícia foram registrados por volta das 7h40 do horário local. Até o momento não se sabe o número de vítimas e quem seria o agressor.

Matéria em atualização

Shooting in Iowa at Perry High School, multiple victims with at least two medical choppers in the air pic.twitter.com/RbCLvit2WA