França registrou em 2023 segundo ano mais quente desde início do século XX

Em 2023, a França registrou o segundo ano mais quente desde o início do século XX, com uma temperatura média de 14,4°C, indicou o serviço meteorológico francês Météo-France nesta sexta-feira (5).

"Em linha com 2022, o ano mais quente na França desde o início do século XX, 2023 é classificado como o segundo mais quente", afirma a Météo-France no seu site.

A temperatura média se situou em 14,4°C, um décimo inferior à de 2022, mas 1,4°C superior aos níveis normais de 1991-2020, especificou o órgão oficial.

O planeta registrou temperaturas recordes em muitos países em 2023, um ano marcado por meses de seca na África, assim como por incêndios florestais na Europa, América do Norte e Amazônia.

Segundo a Météo-france, 2023 foi "o ano mais quente já registrado no mundo", com base em dados do programa meteorológico europeu Copernicus.

Nos primeiros 11 meses, a temperatura média foi 1,46°C superior à do período 1850-1900, e 0,13°C superior à do mesmo período de 2016, o ano mais quente até então, segundo o Copernicus.

Isso mostra quão perto o mundo está de atingir 1,5°C acima das temperaturas pré-industriais em um único ano.

O Acordo de Paris sobre o Clima de 2015 busca frear o aquecimento global abaixo deste limite, mas, para ultrapassá-lo, será necessário um aquecimento a este nível durante várias décadas.