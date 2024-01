Documentário BBC | 8 de Janeiro: o dia que abalou o Brasil - (crédito: BBC Geral) BBC Geral

Apenas uma semana após a posse do novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores de seu antecessor, Jair Bolsonaro, invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília: Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

Inconformados com a derrota nas urnas e guiados por notícias falsas e teorias da conspiração, muitos dos invasores bolsonaristas acreditavam que as Forças Armadas derrubariam o governo recém-empossado.

O dia 8 de janeiro de 2023 marcou a história recente do Brasil, gerando reações de políticos e da Justiça.

Em julho, a BBC News Brasil lançou o documentário .

A repórter Camilla Veras Mota e o videojornalista Giovanni Bello foram a Brasília para conversar com testemunhas do que aconteceu naquele dia e, com a ajuda de especialistas, reuniram as peças que tornaram os ataques possíveis.

O documentário já teve mais de 1,6 milhão de visualizações no , e também foi exibido pela BBC em uma versão em inglês no Reino Unido.